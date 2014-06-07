Порошенко на Софийской площади принял командование армией Украины: опубликованы фото

В Киеве на Софийской площади прошла вторая часть инаугурации Президента Украины, где Петр Порошенко принял командование Вооруженными Силами Украины.

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Михаил Куцин отрапортовал Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Петру Порошенко, а затем представил Главе государства командующих видов ВСУ, говорится на сайте главы государства.

Порошенко принял рапорт начальника Почетного караула и в сопровождении начальника Генерального штаба ВСУ обошел строй воинов Почетного караула трех видов Вооруженных сил Украины.

Новоизбранного президента приветствовали главнокомандующие государства. Порошенко поздоровался со всеми военными и даже поклонился генералам, пишет Сегодня.

Пятый президент прибыл на своем авто на Софийскую площади и поклонился государственному флагу.

На площади также прошла церемония поднятия флага Украины, все время играл военный оркестр. Звучали торжественные оружейные залпы.

Почетный караул промаршировал по площади под казацкий гимн.

По завершению торжества на Софийской площади начали звонить колокола из собора, а Петр Порошенко направился в Софийский собор. Там его должны благословить на президентство.

После этого у новоизбранного президента официальные встречи, поездка на Банковую и торжественный прием в "Мистецьком Арсенале".

фото: Сегодня.