Порошенко назвал цели своего президентства: самое главное - мир

Петр Порошенко стал Президентом, чтобы сохранить и укрепить единство Украины, обеспечить длительный мир и гарантировать надежную безопасность.

Об этом он заявил после принесения присяги в парламенте.

"Я иду в президенты, чтобы сохранить и укрепить единство Украины. Обеспечить длительный мир и гарантировать надежную безопасность", - подчеркнул новый глава государства.

По его словам, мир - самое главное, чего хочет сегодня украинский народ.

"У главы государства - широкий выбор инструментов для обеспечения территориальной целостности Украины и мирной жизни граждан", - уверен Порошенко.

"Полномочий и решимости мне не занимать. Я не хочу войны. Я не хочу мести. Хотя перед глазами - большие жертвы, принесенные украинским народом", - напомнил Президент.

"Я хочу мира и добьюсь единства Украины. Поэтому начинаю свою работу с предложения мирного плана", - подчеркнул Порошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Президент обратился к участникам конфликта на Донбассе сложить оружие. В ответ, по словам главы государства, будет проведено "освобождение от уголовной ответственности всех, на чьих руках нет крови, и тех, кто не причастен к смертям" украинских военных и мирных граждан.

Кроме того, он предложил создать коридор для российских наемников, по которому они смогут покинуть территорию Украины.

Порошенко также предложил мирный диалог, но "не со стрелками, абверами, бесами и другой нечистью", а с мирными гражданами.

Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".