Посол России заявил, что террористы на Донбассе должны прекратить боевые действия

Мирный план Президента Украины Петра Порошенко, предложенный Донбассу, "звучит обнадеживающе", а террористы, которых в России продолжают называть "ополченцами", должны прекратить боевые действия.

Об этом заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов после церемонии инаугурации Порошенко, пишет РИА Новости.



"Для нас принципиально остановить войсковую операцию, конечно, при условии, что ополченцы со своей стороны должны прекратить боевые действия для создания гуманитарных коридоров, для нормализации гуманитарной ситуации, прежде всего, в отношении мирного населения", — сказал российский дипломат.

"Что касается прозвучавшего плана, это, конечно, пока декларация о намерениях. Как декларация о намерениях она, в общем, звучит обнадеживающе", — добавил посол.



По мнению Зурабова, обнадеживающим становится также то, что Президент Украины в своей инаугурационной речи обратился к жителям Луганска и Донецка на русском языке. "Это фактически признание того, что он видит и особенность восприятия происходящего, видит особенность диалога с юго-востоком Украины (напомним, бои проходят только в двух восточных регионах - ред.) и видит, что есть какая-то собственная повестка, которая должна еще сформироваться в преддверии его визита в Донецк", — сказал Зурабов.

Напомним, ранее в Москве неоднократно называли АТО на Донбассе "карательной операцией" и требовали прекратить ее.

О мирном плане для Донбасса и других заявлениях Порошенко читайте в полном тексте выступления нового Президента Украины.