Подробности атаки на самолет в Славянске: сбит новейшим российским оружием, трое погибших

История со сбитым под Славянском Ан-26 продолжает обрастать подробности, как оказалось, в результате падения самолета погибли три члена экипажа.

Об этом сообщает издание InfoResist.org.

Самолет перевозил гуманитарный груз, пилоты ценой собственной жизни отвели падающее судно от густонаселенных районов города, пишет издание.

"На борту самолета находилось 8 человек. Троим удалось спастись, они были эвакуированы. Один из них при падении получил ранения, в данный момент он находится в госпитале. На данный момент идут поиски еще одного члена экипажа, по предварительным данным ему удалось выпрыгнуть с парашютом", — об этом InfoResist сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

Однако из штаба АТО поступила уточненная информация: "Погибли три члена экипажа, 3 эвакуированы, поиски еще двух членов экипажа продолжаются". Селезнев рассказал, что одновременно с поисковой группой АТО, членов экипажа выпрыгнувших с парашютом, отправились искать боевики.

По оперативным данным, самолет Ан-26, сбитый над Славянском, был поражен из новейшего российского ПЗРК 9К333 "Верба", сообщает координатор группы"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Самолет был поражен на высоте 4 050 м ракетой 9М336, выпущенной из указанного ПЗРК. В данный момент фрагменты ракеты исследуются украинскими специалистами", - рассказал военный журналист.

"Этот ПЗРК только в конце мая этого года (практически лишь неделю назад) стал поступать в подразделения российской армии. В начале июня первые образцы прибыли в подразделения зенитного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (Ивановская область). В других подразделениях и частях Вооруженных сил РФ данного ПЗРК на сегодняшний день пока нет", - подчеркнул он.

"На экспорт ПЗРК 9К333 "Верба" не поставлялся", - заявил Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что борт горящего Ан-26 покинули только 3 члена экипажа, погиб один пилот.

Фото: InfoResist.org