Террористы из ДНР сделали "генпрокурором" представителя "Мордовского землячества" из Москвы - Тымчук

Террористы из так называемой "Донецкой народной республики" "выписали себе "генпрокурором" представителя мордовского землячества из Москвы".

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.



"Российским СМИ дал интервью некий гражданин России Равиль Халиков, представленный, как "генеральный прокурор Донецкой народной республики". Интервью организовано "пресс-службой ДНР". По данным группы "Информационное Сопротивление", Равиль Закариевич Халиков является заместителем руководителя Межрегиональной общественной организации "Мордовское землячество" (Россия). Постоянно проживает в Москве", - сообщил он.



"Официальная справка о МОО "Мордовское землячество" гласит, что оно "создано для объединения выходцев из Республики Мордовия, проживающих в Москве и области, на основе общности интересов по сохранению их самобытности, содействию развития их творческой, деловой и культурной инициативы"", - также рассказал Тымчук.



"Последнее место работы "генпрокурора" Халикова (по образованию – экономист) - заведующий кафедрой теории и методологии профессионального образования Института дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ "Высшая школа экономики". Адрес места работы – Москва, ул. Мясницкая, 20", - добавил он.

Напомним, на востоке Украины продолжается операция против террористов: больше читайте в спецтеме "Главреда".

Отметим также, что это не первое странное "назначение" со стороны террористической организации ДНР. Так, "премьером" так называемой "республики" является гражданин РФ Александр Бородай.