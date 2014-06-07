Лукашенко не будет размещать войска РФ против Украины и призвал не терять Крым

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории его страны не будут размещены российские войска, которые могут быть направлены против Украины. Также он призвал украинцев не терять Крым.

Такие заявления лидер Беларуси сделал после участия в инаугурации нового Президента Украины Петра Порошенко в Киеве, сообщает "Радио Свобода".



"Никогда украинцы против нас воевать не будут, а нам чего не хватает? Поэтому никаких вооруженных сил ни НАТО, ни России, ни Польши на наших территориях развернуто не может быть, это касается и белорусских частей. Я это обещал президенту Украины, я это сделал", - заверил он.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь не усиливала границы с Украиной и не видит для себя никаких опасностей с ее стороны.

"Против Украины мы не воюем. Никакие силы против Украины в Беларуси не размещались и не будут размещаться. Мы даже, кроме отдельных участков, не усиливали границы с Украиной. Мы не боимся украинцев, здесь живут наши братья. Что касается пограничных областей и Западной Украины, то у нас там никогда не было проблем", - подчеркнул президент Беларуси.

О положении дел в Украине он выразил такое мнение: "Я не думаю, что ситуация катастрофическая, слишком много здесь нагнетается страстей, слишком много разговоров в этом плане. Поэтому нужно просто успокоиться, и в новом периоде нужно стабилизировать ситуацию, потому что украинцы - очень трудолюбивые люди и умные люди, и они справятся с проблемами. Если им не помогут с этими проблемами справиться, то они сами с этим разберутся".

На вопрос о принадлежности Крыма, Лукашенко ответил: "Это вы, украинцы, мне вопросы задаете? Вот поезжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым был украинским, не теряйте его".

Напомним, инаугурация Президента Петра Порошенко состоялась в субботу, 7 июня. Новый глава государства, в частности, предложил Донбассу мирный план и заявил, что Крым остается и будет Украиной.

Полный текст и видео заявления Порошенко смотрите здесь.