Вице-президент США поддержал Украину: Америка с вами

После инаугурации Президента Украины Петра Порошенко состоялась его встреча с вице-президентом США.
Сотрудничество США и Украины будет развиваться и в дальнейшем.
Об этом заявили Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден на встрече после церемонии инаугурации Порошенко, передает УНИАН.
По словам украинского лидера, наша страна ощущала непрерывную и сильную поддержку со стороны Америки.
Порошенко выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стан будет продолжено.
В ходе встречи украинский Президент отметил также, что благодаря переменам в Украине "мы получим новую страну, которая будет демократической и европейской".
В свою очередь, Байден заверил Порошенко в том, что США буду продолжать поддерживать Украину.
"Америка с вами", - подчеркнул он.
По словам Байдена, сейчас есть окно для мира, но оно не будет оставаться открытым долгое время, если не осуществлять нужных шагов, в том числе и непопулярных.
"Это требует политического мужества – делать вещи, которые непопулярны", - сказал он.
При этом Байден поддержал инициативы, озвученные Порошенко во время выступления в Раде, а саму речь украинского лидера назвал впечатляющей.
Вице-президент США пожелал Порошенко реализации этих инициатив для установления мира в Украине.
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