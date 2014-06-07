Вице-президент США поддержал Украину: Америка с вами

Сотрудничество США и Украины будет развиваться и в дальнейшем.

Об этом заявили Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден на встрече после церемонии инаугурации Порошенко, передает УНИАН.

По словам украинского лидера, наша страна ощущала непрерывную и сильную поддержку со стороны Америки.

Порошенко выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стан будет продолжено.

В ходе встречи украинский Президент отметил также, что благодаря переменам в Украине "мы получим новую страну, которая будет демократической и европейской".

В свою очередь, Байден заверил Порошенко в том, что США буду продолжать поддерживать Украину.

"Америка с вами", - подчеркнул он.

По словам Байдена, сейчас есть окно для мира, но оно не будет оставаться открытым долгое время, если не осуществлять нужных шагов, в том числе и непопулярных.

"Это требует политического мужества – делать вещи, которые непопулярны", - сказал он.

При этом Байден поддержал инициативы, озвученные Порошенко во время выступления в Раде, а саму речь украинского лидера назвал впечатляющей.

Вице-президент США пожелал Порошенко реализации этих инициатив для установления мира в Украине.

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