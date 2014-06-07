Боевики отказались от штурма пограничного пункта "Изварино" - Тымчук

Боевики отказались штурма и блокирования пограничного пункта "Изварино" в Донецкой области.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Ситуация вокруг пункта пропуска "Изварино" на границе с РФ стабилизировалась. Угроза блокирования и штурма пункта пропуска боевиками на данный момент отсутствует", - подчеркнул он.

При этом руководство украинских пограничников отмечает, что "нет оснований полагать, что террористы, ранее выдвинувшие ультиматум, смогут осуществить свои угрозы".

Как сообщал "Главред", ранее боевики выдвинули пограничником ультиматум: до 21:00 сложить оружие, в противном случае обещали штурм.