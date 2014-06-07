Президенты Литвы и Германии пришли на Майдан: опубликовано видео

Президенты Литвы Даля Грибаускайте и Германии Иоахим Гаук после торжественной церемонии инаугурации Президента Украины Петра Порошенко посетили Майдан Независимости.

Об этом сообщает ТСН.

Так, президент Литвы Даля Грибаускайте пешком спустилась на Майдан с Софийской площади, прошлась по Крещатику и купила на раскладке магнит в красно-черных цветах.

Президент Германии Иоахим Гаук во время посещения Майдана вспомнил о героях Небесной сотни.

"Я ощутил здесь дух оптимизма и волю людей, которые даже рисковали своей жизнью, чтобы добиться радикальных перемен и низвергнуть коррумпированную систему", – заявил он.

По этой причине, отметил президент Германии, его охватывает "гнев в связи с тем, что некоторая часть немецкой и европейской общественности полагает, будто движущей силой революции на Майдане были фашисты или ультраправые реакционеры".

"Это дискредитация демократического движения, которое по своей сути близко тем, кто боролся за демократию в Восточной и Центральной Европе в 1989 году", – подчеркнул Гаук.

Он признал мужество народа Украины, которая "твердо идет по избранному ею пути сближения с Европейским Союзом, несмотря на давление России".

Больше подробностей об инаугурации Петра Порошенко смотрите в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН