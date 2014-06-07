Президенты Литвы и Германии пришли на Майдан: опубликовано видео

Даля Грибаускайте и Йоахим Гаук после церемонии инаугурации пришли на киевский Майдан.
Президенты Литвы Даля Грибаускайте и Германии Иоахим Гаук после торжественной церемонии инаугурации Президента Украины Петра Порошенко посетили Майдан Независимости.
Об этом сообщает ТСН.
Так, президент Литвы Даля Грибаускайте пешком спустилась на Майдан с Софийской площади, прошлась по Крещатику и купила на раскладке магнит в красно-черных цветах.
Президент Германии Иоахим Гаук во время посещения Майдана вспомнил о героях Небесной сотни.
"Я ощутил здесь дух оптимизма и волю людей, которые даже рисковали своей жизнью, чтобы добиться радикальных перемен и низвергнуть коррумпированную систему", – заявил он.
По этой причине, отметил президент Германии, его охватывает "гнев в связи с тем, что некоторая часть немецкой и европейской общественности полагает, будто движущей силой революции на Майдане были фашисты или ультраправые реакционеры".
"Это дискредитация демократического движения, которое по своей сути близко тем, кто боролся за демократию в Восточной и Центральной Европе в 1989 году", – подчеркнул Гаук.
Он признал мужество народа Украины, которая "твердо идет по избранному ею пути сближения с Европейским Союзом, несмотря на давление России".
Больше подробностей об инаугурации Петра Порошенко смотрите в спецтеме "Главреда".
Видео: ТСН