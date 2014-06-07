Авантюра Путина в Украине проиграна - экс-премьер России

Президент РФ Владимир Путин вовлек граждан своей страны в азартную игру на территории Украины, но проиграл ее, и сейчас пытается сохранить лицо.

Об этом заявил бывший премьер-министр России Михаил Касьянов в своем livejournal.

"Своей украинской авантюрой Путин вовлек всю страну в азартную геополитическую игру, сделав российский народ заложником своих амбиций. Всем уже понятно, что блеф не сработал", - отметил он.

Также Касьянов отметил, что сейчас Путин пытается сохранить лицо и сделать потери минимальными.

"Игра завершается, и главная задача Путина – минимизировать политические потери и сохранить лицо. Основное направление усилий – не сдавать своих. Для этого вооруженных сепаратистов надо легитимизировать в качестве стороны переговоров с официальными властями Киева. Есть ли ресурс для сохранения лица в такой форме? На мой взгляд, такого ресурса нет", - отметил экс-премьер.

В то же время он выразил надежду, что "повышения ставок" в этой "игре" все же не будет.

"Есть ли вероятность того, что Путин продолжит поднимать ставки в этой азартной игре, продолжая оказывать поддержку сепаратистам в различных формах? Полагаю, что нет. … Авантюра в юго-восточной Украине завершается, крымская история еще долго не будет закрыта, а отношения с Украиной и Западом при нынешнем российском режиме восстановить не удастся", - подытожил Касьянов.

Напомним, ранее глава польского МИДа рассказал о боязни Путина "отпускать" Украину в Евросоюз.

"Если Украина станет европейской и будет иметь конкурентную экономику, то это будет опасный прецедент для самих россиян, поскольку они тогда могут признать, что эта система является лучше той, в которой они живут", - подчеркнул Сикорский.