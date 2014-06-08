Лидер донецких террористов рассказал, где находятся похищенные наблюдатели ОБСЕ

Захваченные ранее террористами на Донбассе группы наблюдателей ОБСЕ находятся в Северодонецке (Луганская область).

Об этом заявил Андрей Пургин - один из лидеров террористов так называемой ДНР, сообщают "Новости Донбасса".

Пургин сообщил, что по его сведениям, задержанные группы ОБСЕ находятся в городе Северодонецк.

"Это чисто рефлекторное решение, так как находящиеся там представители миссии - гарантия того, что в городе не будут вестись боевые действия", - объяснил террорист.

Кроме вышесказанного напомним, 26 мая возле захваченного террористами Славянска Донецкой области пропали четверо наблюдателей ОБСЕ, а 29 мая - еще четверо членов организации исчезли в Луганской области.

Позже стало известно, что их захватили террористы.

Накануне СМИ распространили информацию об освобождении боевиками одной из двух захваченных групп наблюдателей ОБСЕ. Однако в ОБСЕ эту информацию опровергли.