В Снежное прибыли 300 боевиков: установили зенитное орудие возле церкви - нардеп

В город Снежное Донецкой области прибыли около 300 террористов, которые имеют пять БТРов. Они разместили огневые позиции прямо в центре города и установили зенитное орудие в районе церкви.

Об этом сообщил нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные "партизан в Снежном".

"Сообщаю о новом скоплении террористов, а именно: пять БТР, около 300 террористов - в основном, не русские", - написал Ляшко.

По его данным, боевики поселились в спортшколе и в здании старой бани, рассположенной по улице Карапетяна.

При этом он уточняет, что БТРы и огневые позиции размещены в центре города в районе площади 50 лет Октября.

"Установлена так называемая зенитка в районе церкви на 10 шахте (это возвышение, с которого полностью просматривается центральная часть города), на блокпосту, размещенном на въезде в центральную часть города со стороны Тореза, размещен крупнокалиберный пулемет и в шинах заложены три противотанковые мины", - заявил Ляшко.

Больше о провокациях боевиков и действиях силовиков в ходе АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".