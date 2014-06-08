Командир "Донбасса" посетит Вече в Киеве: проведет последний набор добровольцев

Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что сегодня во время Вече на Майдане он с 10 до 14 проведет последний набор добровольцев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, база Нацгвардии в Новых Петровцах больше не может вместить всех желающих защищать Родину в составе батальона "Донбасс".

"Сюда ехать пока не надо. У нас уже фактически два состава - более 800 человек. Это уже полк какой-то...", - сообщил он.

Кроме того, командир отметил, что до принятия решения командования о формировании еще одного батальона Нацгвардии, он решил перенаправить потока патриотов в ряды добровольческого батальона "Донбасс" на базы в Донецкой области.

"Фактически, это партизаны", - подчеркнул Семенченко.

"Со вторника прием в батальон будет возобновлен, но уже без статусов, госгарантий и зарплат, о чем всех сразу предупреждаю", - рассказал он.

По его словам, часть, формируемая в Новых Петровцах, отправляется на фронт не позднее 23 июня.

Семенченко также заявил, что в воскресенье с 10 до 14 приедет на Майдан.

"Это последний набор - все, кто реально хотел сражаться за Украину уже у нас. Кто не успел - это Ваш шанс продолжить борьбу за Украину - мечту", - подытожил командир "Донбасса".

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 июня, на Майдане Независимости в Киеве состоится Второе Общественное Вече, во вермя которого активисты ожидают встречи с новым президентом Украины Петром Порошенко и новоизбранным мэром Киева Виталием Кличко.