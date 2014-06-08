Ситуация в Донецке: террористы установили новый блокпост

Ночь с 7 на 8 июня в Донецке прошла относительно спокойно, однако появился новый блокпост террористов из самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится на официальном сайте городского головы и городского совета города Донецка.

"В ночь с 7 на 8 июня на пересечении ул. Стратонавтов и Красноармейского шоссе сторонниками "ДНР" установлен блокпост", - заявили в городском совете.

При этом в пресс-службе отметили, что по-прежнему закрытыми для движения транспорта остаются Моспинское шоссе, Путиловский путепровод в направлении аэропорта и район железнодорожного переезда поселка Авдотьино.

Кроме вышесказанного напомним, ранее заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар заявил, что сегодня ночью, 8 июня, террористы на четырех КамАЗах привезли в Снежное Донецкой области около 100 российских спецназовцев.

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