В Славянске и Краматорске снова стреляют: слышны сильные взрывы - СМИ

Местные жители рассказали о ситуации в Славянске и Краматорске.
В воскресенье утром, 8 июня, в Славянске и Краматорске Донецкой области возобновилась стрельба, слышны мощные взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в Twitter.
По их данным, в городах продолжаются периодические залпы, террористы стреляют из минометов и автоматов.
"Краматорск, район завода ЭМСС, опять слышно бой со стороны блокпоста террористов, автоматы", - пишет Иван Щелепов.
Также он прокомментировал ситуацию в Славянске: "Жуткая канонада доносится до Краматорска- множественные взрывы". При этом он добавил, что "слышны залпы батареи гаубиц с Карачуна".
"НОНА на Одесской после пары плюх с Карачуна замолчала. Хотя скорее всего эта живучая железяка просто меняет позицию", - сообщил пользователь Slavyansk Ukraine, подчеркнув, что, похоже, после "артобстрела района АИЗ-Керам начался пожар".
Кроме вышесказанного обратим внимание, что в Краматорске и Славянске Донецкой области сейчас орудуют террористы, с которыми власти Украины борются, объявив АТО.
Видео: vk.com