В Славянске и Краматорске снова стреляют: слышны сильные взрывы - СМИ

В воскресенье утром, 8 июня, в Славянске и Краматорске Донецкой области возобновилась стрельба, слышны мощные взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в Twitter.

По их данным, в городах продолжаются периодические залпы, террористы стреляют из минометов и автоматов.

"Краматорск, район завода ЭМСС, опять слышно бой со стороны блокпоста террористов, автоматы", - пишет Иван Щелепов.

Также он прокомментировал ситуацию в Славянске: "Жуткая канонада доносится до Краматорска- множественные взрывы". При этом он добавил, что "слышны залпы батареи гаубиц с Карачуна".

"НОНА на Одесской после пары плюх с Карачуна замолчала. Хотя скорее всего эта живучая железяка просто меняет позицию", - сообщил пользователь Slavyansk Ukraine, подчеркнув, что, похоже, после "артобстрела района АИЗ-Керам начался пожар".

Кроме вышесказанного обратим внимание, что в Краматорске и Славянске Донецкой области сейчас орудуют террористы, с которыми власти Украины борются, объявив АТО.

Видео: vk.com