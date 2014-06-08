Майдан принял резолюцию: "трибуналы совести" министрам и отменить каникулы Раде

В ходе Вече на Майдане Независимости была зачитана резолюция-обращение, к Президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Главным требованием собравшихся стало восстановление мира на всей территории Украины. Также участники вече потребовали разработать и обнародовать программу спасения Украины и согласовать ее с народом.

Участники вече решили еженедельно на сцене Майдана организовывать "трибунал совести" для чиновников и министров.

Также Вече потребовало отменить летние каникулы для парламента.

"Рада должна работать до тех пор, пока не будут учтены требования времени, назначена дата парламентских выборов, принят закон о люстрации и установлен мир на территории государства", - отметили активисты.

Также Майдан предложил дополнить Уголовный кодекс статьей о ведении необъявленной войны иностранным государством террористическими методами, а также привлечение к ответственности людей, причастных к этим преступлениям.

Чиновникам напомнили о необходимости привлечь к ответственности виновных в гибели людей во время противостояния на Майдане и выплаты помощи семьям погибших во время этих событий.

На Вече также потребовали полной перезагрузки власти, возврата средств семьи бывшего президента Януковича и его сторонников, запрета отмывания средств через оффшорные зоны, сокращение аппаратов президента, правительства и Верховной Рады.

Кроме того, на Майдане потребовали снять неприкосновенность с народных депутатов и принять закон об импичменте президента.

Также участники потребовали принять новый закон о выборах на пропорциональной системе по открытым спискам и снижением проходного барьера до 3%, а также проведения антикоррупционной реформы.

Планируется, что следующее вече состоится в воскресенье, 15 июня, в 12.00.

Как известно, на вече были приглашены Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко, но они не появились.