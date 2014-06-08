В Минобороны прокомментировали скандал с воровством американских сухпайков

На военных складах ведут строгий учет американских сухпайков, полученных в качестве гуманитарной помощи из США.

Об этом заявили в Минобороны Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"По результатам проведенной работы установлено, что фактическое наличие 300 тысяч рационов сухих пайков "MRE", поступивших от вооруженных сил стран-партнеров в качестве гуманитарной помощи в Вооруженные силы Украины в 2014 году соответствует учетным данным в местах хранения. Недостач и излишков не обнаружено", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подтвердили факты продажи сухпайков со склада в Николаеве, однако заверили, что они остались со времен учений 2011 года.

"Из объяснений гражданина Ш. стало известно, что американские сухие рационы "MRE" 3 июня 2014 ему передал военнослужащий одной из воинских частей города Очаков Николаевской области капитан К. Предварительно установлено, что указанные сухие рационы были оставлены военнослужащими вооруженных сил США после проведения в 2011 году командно-штабных учений "Си-Бриз 2011", как такие, которые не использованы", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что "у данных сухих рационов заканчивался срок годности, начальник продовольственной службы воинской части капитан К. из корыстных побуждений с целью сбыта передал гражданину Ш. под реализацию 44 рациона сухих пайков "MRE".

В министерстве сообщили, что в тот же день, 6 июня, начальником следственного отдела Очаковского ГО ГУ МВД Украины в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 198 УК Украины "Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем" по факту без лица.

По данному факту в Николаевской области, и.о. Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль назначил служебное расследование.

"После окончания проверки, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины передаст материалы в правоохранительные органы", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 7 июня пресс-служба МВД Украины сообщила, что начальник продовольственного склада одной из военных частей Минобороны в Николаевской области через посредников продавал американские сухие пайки.

Сотрудники ГУБОП, получив оперативную информацию, закупили 45 комплектов американских сухих пайков MRE, предназначенных для Минобороны Украины на основе соглашения между правительствами Украины и США. Продавец задержан, сухпайки изъяты.