Бои в Славянске: террористы обстреливают трассу и жилые кварталы

В Славянске продолжаются бои между украинскими силовиками и пророссийскими террористами, захватившими город.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в Славянске продолжаются боевые столкновения. В районе Черевковка (пригород Славянска) из двора церкви работает 120-мм миномет террористов. Ведется огонь как по позициям украинских силовиков на горе Карачун, так и по жилым кварталам города", - сообщил в своем Facebook координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук.

"На протяжении дня боевиками обстреливались блокпосты украинских военных вокруг города. По предварительным данным, 3 силовика ранены. Также террористы обстреливают трассу Изюм-Славянск на подъезде к Славянску. Во избежание жертв среди мирного населения, силы АТО временно перекрыли движение гражданского автотранспорта по трассе", - также отметил он.

Вместе с тем, руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев отметил, что в рамках операции военные не используют оружие против мирных жителей, сообщает канал "112".

"Независимо от условий, военные не используют оружие против мирного населения, не ведут стрельбу по жилым кварталам и местам большого скопления людей. Мы работаем только против боевиков против их блокпостов и точными ударами наносим поражение", - сказал он.

По данным местных жителей, обстреляны здания СБУ и исполкома Славянска, захваченные террористами.

Как сообщает "Украинская правда", по данным военных, обстрел произвели боевики.

Вместе с тем, в соцсетях пишут о жертвах среди мирных жителей. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.