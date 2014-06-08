В сбитом над Славянском самолете погибли 5 человек, трое выжили - штаб АТО

Над Славянском во время наблюдательного полета был сбит самолет АН-30Б.

Об этом сообщил глава пресс-службы АТО Владислав Селезнев в своем Facebook.

"Штаб АТО уточняет, над Славянском был сбит самолет, а не АН-24. Самолет АН-30Б проводил наблюдательный полет", - уточнил он.

Также Селезнев подчеркнул, что "тела всех погибших членов экипажа с места трагедии эвакуированы".

"В результате падения самолет полностью разрушен, трое из восьми членов экипажа спасены, пятеро погибли. Поисково-эвакуационные мероприятия в точке падения военно-транспортного самолета ВВС завершены", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что летчики ценой собственной жизни предотвратили падение машины на жилые кварталы - покинуть горящий самолет успели только трое из них.

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