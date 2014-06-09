В штабе АТО рассказали новые подробности боев в Славянске

Руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев рассказал новые подробности боев, которые продолжались в Славянске в воскресенье, 8 июня.

"В светлый христианский праздник Троицы боевики разместили на территории церкви, что неподалеку от железнодорожного вокзала, артиллерийскую установку из которой обстреливали жилые кварталы Славянска", - написал он в своем Facebook.

По информации Селезнева, "в результате обстрела в городе получили повреждения несколько зданий".

"По информации от местных жителей, по городу перемещаются несколько грузовых автомобилей, на которых перевозятся минометные установки. С помощью этого оружия боевики ведут хаотическую стрельбу по городу и по позициям украинских силовиков, которые контролируют территорию вокруг города, чтобы не допустить прорыва боевиков за пределы Славянска", - также рассказал военный.

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