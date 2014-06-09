На Луганщине террористы похитили военное обмундирование

На Луганщине в городе Счастье из школы милиции террористы похитили военное обмундирование и средства связи.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, пишет Укринформ.

"На территорию Луганского училища профессиональной подготовки работников милиции, расположенного в городе Счастью, вошли 10 человек, вооруженных автоматическим оружием, одетых в камуфлированную одежда, и под угрозой применения оружияпохитили имущество, находящееся на балансе училища", - говорится в сообщении.

Были похищены жилеты "Кора3", "Панцирь-универсал", "Мираж", бронещит "БЗТ 75", радиостанции, громкоговоритель, авторадиостанция, противошумовые наушники, протирка для "ПМ", магазины "СВД" и к автоматам "АК5, 7,62 мм и 45".

На данный момент факт внесен в реестр досудебный расследований по статье 187 части 3 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Напомним, 7 июня в Луганской области вооруженные боевики захватили управление СБУ в Алчевске и Луганский авиационно-ремонтный завод.