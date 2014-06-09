Силы АТО заставили боевиков на Донбассе изменить тактику боя

Вооруженные террористы, орудующие на Донбассе, испытывают сильное давление сил АТО и меняют тактику боя. Они начали действовать небольшими группами и избегают прямого противостояния.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Владислав Селезнев на страничке в Facebook.

"Боевики, испытывая давление со стороны сил АТО, изменили тактику боевых действий. Они действуют небольшими мобильными группами, избегают прямого огневого столкновения, осуществляют обстрелы колонн военной техники и гражданских автомобилей.

Силы АТО используют эффективное оружие, наносят огневое поражение по блокпостам, отдельным базам боевиков, осуществляют другие мероприятия, направленные на локализацию района проведения АТО", - написал он.

Напомним, 9 июня, группа террористов предприняла попытку штурма воинской части в Артемовске Донецкой области.