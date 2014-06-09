Ходорковский рассказал о донецких террористах и ошибке Путина

Президент России Владимир Путин, пойдя на агрессию против Украины, совершил геополитическую ошибку. В то же время, террористы из ДНР не производят впечатления участников народных волнений, они скорее похожи на людей, которые говорят в соответствии с инструкциями.

Об этом заявил бывший российский политзаключенный и экс-олигарх Михаил Ходорковский в интервью, опубликованном на сайте израильского "9 канала".

В частности, он уверен, что из-за действий Путина Россия "потеряла" Украину. "В феврале-начале марта Киев был на 100 процентов прорусским городом. Там никаких претензий к России не было. Сейчас антирусские настроения растут. Я очень боюсь, что Украину мы потеряли если не навсегда, то надолго", - отметил Ходорковский.

Издание напоминает, что ранее бизнесмен говорил, что видит Россию и Украину едиными, "конечно, не сейчас, когда у нас Путин, а у них все-таки какая никакая демократия", но в рамках общего движения в сторону Европы. И богатая Россия, как центр славянского мира, представлялась ему реальностью в феврале.

"Сегодня на этом поставлен жирный крест. Насколько – можно обсуждать: на 10, на 20, на 30 лет, но он поставлен. И вот это - геополитическая ошибка Путина. Понимаете, нас всего 140 миллионов россиян. Нас слишком мало для того, чтобы самостоятельно быть геополитическим центром. В сегодняшней экономике, где основную роль играют не природные ресурсы, а человеческие мозги, нас слишком мало. Нам надо было попытаться собрать вокруг себя хотя бы 300 миллионов людей, обладающих единой с нами ментальностью, говорящих на едином или, во всяком случае, близком нам языке", - уверен он.

"Но нужен был рейтинг, власть решила опереться на консервативное большинство, а консервативному большинству не нужны длинные стратегические планы о вхождении в глобальный мир как центр славянской цивилизации. Им нужно сейчас кричать, что мы победили. Очень жалко, что вместо того, чтобы объяснить людям, где на самом деле российские геополитические интересы, мы пошли на поводу и проиграли по-крупному. Будем надеяться, что еще успеем это исправить", - отметил Ходорковский.

О терористах, с которыми он общался в Донецке, бывший олигарх сказал: "Я же сталкивался с народными волнениями, когда работал в России на производстве, и сразу вижу людей, которые выступают от своего имени. Они эмоциональны, хотят высказаться. Над ними нет начальства. Они против него выступают и никого не боятся в этот момент. А руководство Донецкой республики напомнило мне тех людей, с которыми я сталкивался на протяжении 10 последних лет, – следственную бригаду".

"Я когда сидел со следственной бригадой, им же со мной говорить особо было не о чем, дело мое они лепили без меня, мои показания им были не нужны. А проводить время было надо со мной. Они начинали трепаться ни о чем. Я тогда начинал задавать вопросы, которые меня интересуют. И следственная бригада говорила примерно так: мы можем говорить в рамках тех инструкций, что у нас есть. И если кто-то из нас заводится и начинает говорить лишнее, сосед его сдерживает: дескать, не говори, об этом нельзя", - добавил Ходорковский.

Отметим, что в своем интервью Ходорковский также заявил, что Россия, если она не причастна к расстрелу людей на Майдане, должна выдать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Гаагскому суду.