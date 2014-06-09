Лукашенко "решил" за Украину: от Евразийского союза никуда не деться

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Евразийский экономический союз настолько эволюционирует в будущем и повысит свою привлекательность для других государств, что Украина никуда от него не денется.

Об этом он заявил в интервью сербским СМИ, сообщается на сайте главы белорусского государства.

Лукашенко считает, что у ЕврАзЭС большие перспективы. Но чтобы к нему захотели присоединиться другие страны, Союзу "необходимо продемонстрировать с точки зрения экономики нормальные перспективы, показать всем, что это действительно жизнеспособное объединение".

"Уже на стадии заключения этого договора между тремя государствами интерес к нему колоссальный. Я не говорю о Китае, мы уже с ними разговариваем, сотрудничаем, сегодня Вьетнам, Индия заявили об этом, другие государства, вы себя там видите. Я уверен, что Украина никуда не денется от сотрудничества с этим союзом", - сказал белорусский лидер.

"То есть уже на стадии формирования к нему большой интерес. И это правильно, потому что зарождается, как я понимаю, новый центр силы. Может быть, это дополнительный вклад в многополярность мира", - сказал Лукашенко.

Любопытно, что две еще недели назад Лукашенко заявил: на "долгом и сложном" пути к евразийской интеграции Украина была "потеряна".

Фото: president.gov.by