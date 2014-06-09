Силовики сжимают кольцо окружения вокруг Славянска – штаб АТО

Силовики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг захваченного террористами Славянска, отражая все попытки боевиков вырваться из города.

Об этом пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

"Вооруженные силы Украины, подразделения МВД и Национальной гвардии продолжают сжимать кольцо вокруг незаконных вооруженных формирований. Силы АТО полностью контролируют ситуацию в регионе, возводят новые блокпосты в точках напряжения ситуации, пресекая все попытки боевиков вырваться из окружения", - рассказал военный журналист.

По его словам, сегодня террористы неоднократно предпринимали попытки обстрела из минометов и автоматического стрелкового оружия позиций украинской армии в районах населенных пунктов Славянск и Семеновка.

"Ответным огнем огневые точки террористов были нейтрализованы", - подчеркнул Селезнев.

Ранее "Главред" сообщал, что силы АТО заставили боевиков на Донбассе изменить тактику боя. Силовики используют эффективное оружие, наносят огневое поражение по блокпостам террористов.

Фото: @Sloviansk