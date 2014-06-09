Подробности штурма в Артемовске: снайпер уничтожен, грузовик с гранатометом захвачен

В понедельник, 9 июня, украинские военнослужащие отразили попытку штурма воинской части в Артемовске Донецкой области группой боевиков.

Захватить ее террористам не удалось даже после прибытия помощи, но интенсивный обстрел длился почти час, сообщает ТСН.

Боевики приехали к части минувшей ночью на КамАЗе и двух легковых авто. Грузовик был оборудован автоматическим гранатометом системы "Пламя".

Боевики обстреливали воинскую часть из гранатометов и стрелкового оружия. Военные атаку отбили, террористы были рассредоточены.

После того, как атака была прекращена, а террористы бежали, в КамАЗе военные нашли тело одного из нападавших, при нем была снайперская винтовка. По неподтвержденной пока информации среди боевиков были чеченцы.

Ранее "Главред" сообщал, что на захваченном грузовике террористов был обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя" и снайперская винтовка СВД.

Фото, видео: tsn.ua