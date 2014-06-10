Луценко готов возглавить партию Порошенко и сказал, когда можно распускать Раду

Экс-глава МВД Юрий Луценко готов возглавить партию Президента Петра Порошенко "Солидарность", если будет принято такое решение. Кроме того, он считает, что Верховную Раду нужно распускать после того, как она примет необходимые для страны решения, в частности, ряд принципиальных законов, и назначит силовиков.

Об этом политик заявил в эфире Громадського ТВ, пишет "Украинская правда".

"Если партия соберется и примет соответствующее решение о том, что она приглашает господина Луценко в свои ряды. Если наши цели будут совпадать. Почему бы нет? Если этого не будет - никаких обид", - сказал он насчет своего возможного лидерства в "Солидарности".

"Есть съезд партии, есть ее руководство, рядовые члены. Они не крепостные. Я никогда не пойду в партию, в которой по сигналу феодала все будут голосовать за кадровые решения. Не буду играть в то, что мне кто-то предложит возглавить партию. Не хочу быть руководителем крепостных", - отметил Луценко.

Он привел пример "Нашей Украины", когда "за кулисы выходил Ющенко и заявлял, здесь мы подумали, и решили - у вас будет новый глава. И все стоя аплодировали, чтобы через полгода так же безальтернативно его снять".

"Это не работа. Именно это уничтожило "Нашу Украину", и, между тем, самого президента Ющенко", - добавил Луценко.

Также он отметил, что "Украина нуждается в идеологических, или идеологически-административных партиях, а никак не в вождистских".

Говоря о досрочных парламентских выборах, которые обещает назначить Порошенко, Луценко отметил, что у Президента есть на это минимум три причины, но решение будет принимать только глава государства.

При этом он сослался на данные Романа Зварыча, которого назвал "одним из самых влиятельных лиц в окружении Президента Порошенко, который занимается всеми юридическими вопросами".

"По моему убеждению, президент имеет все основания уже завтра (во вторник, 10 июня - ред.) - в рабочий день - распустить этот парламент. Другой вопрос - нужно ли это делать завтра? Нет. Для начала ВР должна проголосовать жизненно необходимые для страны законы - по экономической стабилизации и развитию страны, осуществить назначения силовиков для прекращения войны", - уверен экс-глава МВД.

Вместе с тем, он отметил, что внеочередные выборы в Верховную Раду нельзя привязывать к окончанию военных действий на востоке страны.

"Если мы так поставим вопрос - сначала завершить войну, а потом распускать Раду - эта война будет бесконечной. Потому что очень влиятельным людям, которые не хотят уходить из украинской политики, следующие выборы не дают шанса вернуться в парламент. Они будут делать все, чтобы война длилась как можно дольше. И они имеют для этого возможности", - заявил Луценко.

Также он уверен, что ВР должна поддержать президентскую инициативу о проведении следующих внеочередных выборов по открытым партийным спискам.

"Если принятие хоть одного принципиального закона будет сорвано, с парламентом будет совсем другой разговор", - уверен Луценко. По его мнению, "команда Порошенко подготовит закон о новой прогрессивной системе выборов - пропорциональной", и следующие выборы пройдут по открытым спискам.

Кроме того, Луценко отметил, что "перед тем, как идти на внеочередные парламентские выборы, надо будет, безусловно, советоваться с Юлией Тимошенко". "Она будет одним из важных элементов демократических сил в следующем парламенте", - подчеркнул он.