Порошенко поручил силовикам создать "коридор" для выхода мирного населения из зоны АТО

Президент Петр Порошенко встретился с главами СБУ, МВД, Минобороны и ГосЧС и поручил создать спасительный "коридор" для мирного населения, которое хочет уехать из территорий, где силовики проводят антитеррористическую операцию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Все это делается для того, чтобы не допустить новых жертв в зоне АТО, поэтому руководители силовых ведомств должны создать все необходимые условия для мирного населения, которое хочет уехать.

Порошенко также поручил Кабмину взять на себя организацию перевозки людей, и меры по медицинскому обслуживанию. А также развернуть сеть мобильных пунктов для обеспечения мирного населения питьевой водой, питанием и медикаментами.

Местные государственные администрации при участии органов местного самоуправления должны вместе с Кабмином позаботиться о размещении населения, которое прибывает из района антитеррористической операции.

Напомним, что в воскресенье, 8 июня, Порошенко в ходе заседания трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана заявил о необходимости прекращения огня на востоке страны уже на этой неделе.