Возле аэропорта в Донецке снова слышны выстрелы

В Донецке ситуация относительно спокойная. Однако ночью на 10 июня были слышны выстрелы в районе аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

"В ночь с 9 на 10 июня в районе донецкого аэропорта, по сообщениям жителей, были слышны выстрелы. В Донецком городском совете напоминают, что периметр аэропорта и район ТЦ "Метро" еще опасны. В связи с чем в очередной раз обратились к жителям с убедительной просьбой не приближаться к указанным местам", - сообщается на сайте горсовета.

Также возобновлено движение транспорта по Моспинскому шоссе. И сегодня около 2 тысяч жителей города Моспино смогли выехать на работу в Донецк.

Общественный транспорт в городе вышел на маршруты в 100% объеме, сообщают в пресс-службе.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил силовикам создать спасительный "коридор" для мирного населения, которое хочет уехать из территорий, где силовики проводят антитеррористическую операцию.