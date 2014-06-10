Подробности штурма аэропорта Луганска: боевики на 8 грузовиках, минометы и пулеметы

Во вторник, 10 июня, утром в Луганске, где силовики проводят антитеррористическую операцию, боевики обстреляли аэродром. Стали известны некоторые подробности штурма: как выяснилось, прибыв на 8 грузовиках с установленными на них минометами и крупнокалиберными пулеметами, боевики начали обстрел позиций украинских военнослужащих.

Об этом пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

Силами определенного подразделения нападение боевиков было отражено, потерь среди украинских силовиков нет, сообщает военный журналист.

Он также сообщил, что минувшей ночью боевики в течение трех часов вели минометный обстрел позиций украинских военнослужащих в районе аэропорта Краматорск. Огнем уничтожен блок пост боевиков, 2 минометные установки боевиков, инженерная машина разграждения, около 40 наемников.

"В свою очередь, для обеспечения безопасности жителей района, где проходит АТО, участники антитеррористической операции выполняют мероприятия по созданию соответствующей сети защитных сооружений", - подчеркнул Селезнев.