Порошенко рассказал, как можно переубедить Путина

Россия должна быть наказана за "трагедию", которая постигла Украину в нынешнем году. И если президент РФ Владимир Путин сомневается в праве Украины на существование в ее нынешних границах, лучший способ его переубедить - создать могучую армию и процветающую экономику

Такое мнение президент Украины Петр Порошенко высказал в своем первом интервью Time после вступления в должность, пишет Inopressa.

"Честно говоря, мне не очень интересно, что думает гражданин Путин о моем государстве", - сказал украинский президент.

По словам Порошенко, "если российский лидер сомневается в праве Украины на существование в ее нынешних границах, лучший способ его переубедить - создать могучую армию и процветающую экономику", - отмечает автор статьи.

Порошенко также добавил, что для этого потребуется западная помощь. "Мы говорим о содействии, которое сможет остановить эту агрессию", - сказал он о своих беседах с лидерами США и европейских стран. Как он говорит, "помощь может принимать всевозможные формы, от разведки до военных технологий, от блокирования нашего воздушного пространства до осуществления морской блокады" в случае атаки.

"Хотя Россия и аннексировала одну область Украины и поощрила насильственный мятеж в двух других, у Украины нет возможности порвать отношения с Кремлем, как сказал Порошенко нашему изданию ", - отмечает автор.

"Возможно, некоторые украинцы хотели бы соседства со Швецией или Канадой, но наша соседка - Россия, - пояснил Порошенко. - Поэтому без диалога и понимания с Россией мы не можем говорить о прочном ощущении безопасности", - пишет издание.

И все же ни одна западная страна не согласилась дать Украине гарантии безопасности, отмечает автор.

По словам Порошенко, во Франции западные лидеры согласились с мыслью, что "архитектуру глобальной безопасности" нужно пересмотреть.