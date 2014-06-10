Боевики ЛНР захватили пограничный пункт, устроили проход желающих из России

На Луганщине в пункте пропуска "Должанский" через границу с Россией боевики из террористических организаций, действующих на Донбассе, самовольно организовали "оформление пропуска" граждан через госграницу.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, со стороны России во взаимодействии с ними работают российские пограничники.

Напомним, что ранее Госпогранслужба Украины заявила о закрытии ряда пунктов пропуска (в т.ч. пункта пропуска "Должанский") на границе с Россией в Луганской области "в связи с ситуацией с безопасностью в регионе".

Кабмин Украины 5 июня одобрил решение о прекращении движения через ряд пунктов пропуска в Луганской и Донецкой областях на границе с РФ. В списке также значится пункт пропуска "Должанский".

Согласно действующей договорной базе между Украиной и РФ, в случае закрытия одной из сторон пункта пропуска, другая сторона также обязана прекратить пропуск граждан через границу на этом участке.

По данным "ИС", российская сторона была извещена о прекращении деятельности пункта пропуска "Должанский" (и еще 7 таких объектов с украинской стороны). Однако российская сторона по непонятным причинам грубо нарушает двустороннюю договорную базу, тесно сотрудничая с террористами.

Фото: dpsu.gov.ua