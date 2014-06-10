На Харьковщине колонна украинских военных попала в засаду, атака боевиков отбита

9 июня на Харьковщине колонна военной техники, перевозившая груз для подразделений сил антитеррористической операции с территории области, у разграничительной линии между Донецкой и Харьковской областями попала в засаду.

Как сообщили в Минобороны, на территории Изюмского района перед главной машиной украинских военнослужащих разорвался фугас, после чего начался обстрел из пулеметов.

"Бронетранспортер, сопровождавший колонну, открыл огонь. После короткого противостояния, нападавшие скрылись.

Пули от автоматического оружия попали в кабину одного из КамАЗов, среди военнослужащих Вооруженных Сил пострадавших нет.

Военный груз был своевременно доставлен в расположение подразделений сил АТО", - отметили в Минобороны.

Напомним, в мае недалеко от Изюма, в Харьковской области, террористы из засады обстреляли колонну украинских силовиков.