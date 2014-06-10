На границе задержали украинца: вез из России схемы боевого порядка Славянска

Пограничники Харьковского отряда задержали при пересечении украинско-российской границы жителя Донецкой области, который вез из России схемы боевого порядка захваченного террористами города Славянск.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госпогранслужбы.

"Мужчина прибыл из России в автомобиле марки "Фольксваген" в пункт пропуска "Гоптовка". Во время досмотра авто погранично-таможенная смотровая группа выявила в багажном отделении, в сумке среди личных вещей, бумажный конверт", - сообщили в ГПСУ.

При этом в ведомстве отметили, что в конверте находились схемы боевого порядка города Славянск, документы к данным схемам и другая документация военного топографического характера времен ВОВ 1941-1943-х годов с печатью центрального архива Министерства обороны Российской Федерации для служебного пользования.

"На место происшествия для проверочных мероприятий были вызваны сотрудники СБУ, документы изъяты", - резюмировали в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, 31 мая на Луганщине пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который направлялся в Луганск с целью дестабилизации ситуации и участия в незаконных вооруженных формированиях. С его слов стало известно, что он командир одного из подразделений террористов Донбасса.