Власти рассказали о последних боях и активизации террористов в Донецкой области

В Донецкой облгосадминистрации рассказали о последних боях в области и о действиях террористов.

"Наиболее накалённая ситуация в северной зоне. Боевики ДНР активизировали свою работу по обстрелу украинской армии, нападениям на воинские части, захвату зданий и пограничных пунктов. Военнослужащие, в свою очередь, вынуждены отбивать атаки боевиков", - отметили в пресс-службе ДонОГА.

В частности, по последней информации (по состоянию на 16:00 вторника, 10 июня), "в Славянске продолжается активный обстрел города". "По данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, существуют проблемы с горючим для карет скорой помощи в связи с тем, что разрушены практически все автозаправки. Медицина работает в экстренных условиях. Благодаря полученной от Красного Креста гуманитарной помощи, удалось создать минимальный запас медикаментов, которые позволяют оказывать экстренную помощь. Мобильная связь и интернет работают частично. По-прежнему отсутствует обеспечение водой и электроэнергией из-за разрушенной ранее боевиками инфраструктуры", - рассказали донецкие власти.



"В Снежном (где террористы, по последним данным, собираются создать свой опорный пункт - ред.) увеличивается количественный состав боевиков, к которым относятся члены ДНР, батальона "Восток" и других вооружённых формирований. На сегодня они укрепляют баррикады в черте города, заняли здания Пенсионного фонда и спортивной школы. Руководство города вынуждено решать проблемы по организации работы сотрудников на новом месте", - также сообщили в ДонОГА.

Ситуацию в других неспокойных районах там описали следующим образом:



"В Шахтёрском районе продолжаются обстрелы пограничников. На сегодня украинские силовики вернули под свой контроль пограничный пункт в Мариновке. В этом посёлке частично нарушено электроснабжение. В Дмитровке боевики ДНР контролируют ситуацию на границе. Захвачено здание почты. Боевики расквартировываются в жилых домах, у местного руководства требуют земельные карты.



В Артёмовске вооружёнными членами ДНР была предпринята попытка провести переговоры с командиром танковой части. Во время беседы началась стрельба, в результате которой есть убитые и раненые. На сегодняшний день боевики освободили здания прокуратуры и банка. Место их передислокации неизвестно.



В Красном Лимане, занятом украинскими силовиками, ситуация контролируемая. Все службы города работают в штатном режиме.



В центральной зоне активно создаётся оперативное кольцо АТО. Украинскими вооружёнными силами установлены блокпосты возле Марьинки, Ясиноватой, Красноармейска, Курахово, Волновахи, Старобешево.



В Донецке на данный час ситуация относительно спокойная, стрельба ведётся возле аэропорта. Возобновлено движение транспорта по всем маршрутам. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В районе поворота на Хорошово появился блокпост боевиков. Трасса на Авдотьино перекрыта. По сообщениям пресс-службы горсовета, свою работу не может выполнять спецтехника, обеспечивающая вывоз мусора.



В Харцызске установлены 2 новых блокпоста со стороны Макеевки. У всех пассажиров проверяются документы. Практически закрыт въезд со стороны Иловайска".



"В ожидании начала боевых действий страх у людей вызывает любая нестандартная ситуация. В Донецке сбои в работе одного из мобильных операторов стали причиной возникновения панических настроений", - также отметили региональные власти. В частности, по их информации, в Марьинском районе тренировочные стрельбы украинских силовиков встревожили местное население.

Вместе с тем, в южной зоне "ситуация относительно спокойная. Это достигается тем, что эта часть области занята украинскими силовиками. Полный контроль за территорией можно установить в течение 2-3 дней", - сообщили в ДонОГА.

Также там отметили, что "в населённых пунктах, где проходит АТО, увеличивается количество людей, желающих покинуть свои дома. Отправкой жителей из опасных зон занимаются местные власти".

"Руководители городов и районов помогают поселиться людям в общежитиях, базах отдыха, санаториях: в Святогорске – более 20000 человек; в Дебальцево (Мироновка) заселено общежитие (50 человек); в Доброполье – более 60 человек: в Новоазовском районе на базах отдыха (более 100 человек)".



Напряженной на сегодняшний день остается ситуация в Артемовске, Горловке, Дзержинске, Донецке, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Славянске, Снежном, Харцызске, Марьинском, Славянском и Шахтерском районах, добавили в ДонОГА.

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