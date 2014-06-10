Ситуация на Донбассе: в МВД заявили, что все мирные жители смогут покинуть зону АТО

В Министерстве внутренних дел сообщили, что все мирные жители, которые захотят покинуть зону проведения АТО смогут это сделать через блокпосты сил Антитеррористического центра.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"На блокпостах будет осуществляться проверка на предмет недопущения фактов перемещения запрещенных вещей: оружия, взрывчатки и тому подобное", - сообщили в ведомстве.

При этом милиционеры отметили, что граждане будут проходить процедуру идентификации, после чего им выдадут соответствующий документ.

"Он будет давать право на доступ к социальным благам: медицинскому обслуживанию, выплату пенсий и разных видов государственной помощи, права на учебу и тому подобное", - добавили в МВД.

Также милиционеры отметили, что дальнейшей судьбой людей, которые покидают зону АТО, будет опекаться координационный центр.

"Его создают на базе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а в состав центра войдут представители нескольких центральных органов исполнительной власти, общественных организаций и международных институтов", - говорится в сообщении.

Также к защите прав и свобод граждан, которые покинули зону проведения АТО, будут привлечены специалисты из представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Так, они вместе с активистами украинских негосударственных общественных организаций будут работать вне периметра территории АТО, оказывая людям необходимую помощь.

В МВД отметили, что в дальнейшем выходцы из территорий, где продолжается спецоперация, будут иметь возможность отбыть в любой регион Украины, где местная власть может их разместить.

"О такой готовности уже заявили почти все области Украины", - подчеркнули в министерстве.

"При необходимости Министерство внутренних дел будет выступать инициатором внесения необходимых изменений в отечественное законодательство, которые позволят учесть нужд граждан Украины, покинувших зону военных действий сепаратистов и иностранной агрессии", - заверили в МВД.

Кроме вышесказанного напомним, ранее пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что силы антитеррористической операции готовы обеспечить безопасность перемещения беженцев с территорий, на которых ведутся боевые действия.