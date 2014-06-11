В Луганске украинские десантники отбили очередную атаку боевиков на аэропорт

Сегодня утром в Луганске было отбито очередное нападение террористов на аэропорт.
Сегодня, 11 июня, около 5 часов утра произошло очередное нападение террористов на аэропорт в Луганске, которое было отбито украинскими десантниками.
Об этом со ссылкой на собственные источники передает ТСН.
Террористы использовали минометы, автоматы и противотанковую управляемую ракету (ПТУР), которая взорвалась еще в воздухе.
Десантники накрыли нападавших ответным огнем, перестрелка продолжалась около 15 минут.
Террористы были рассеяны.
Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет, потери среди боевиков уточняются.
Отметим, что это уже не первое нападение в течение последних дней: ранее террористы уже несколько раз пытались захватить Луганский аэропорт.
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