В Луганске украинские десантники отбили очередную атаку боевиков на аэропорт

Сегодня, 11 июня, около 5 часов утра произошло очередное нападение террористов на аэропорт в Луганске, которое было отбито украинскими десантниками.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает ТСН.

Террористы использовали минометы, автоматы и противотанковую управляемую ракету (ПТУР), которая взорвалась еще в воздухе.

Десантники накрыли нападавших ответным огнем, перестрелка продолжалась около 15 минут.

Террористы были рассеяны.

Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет, потери среди боевиков уточняются.

Отметим, что это уже не первое нападение в течение последних дней: ранее террористы уже несколько раз пытались захватить Луганский аэропорт.

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