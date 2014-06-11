Вопрос о гарантиях неповторения "крымского сценария" рассмешил Лаврова - СМИ

Вопрос о гарантиях неповторения "крымского сценария" на Донбассе заставил громко рассмеяться главу МИДа России Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, передает УНИАН.

После заявления главы польской дипломатии Радослава Сикорского о гарантиях российской стороны в невозможности аннексии Донбасса по примеру Крыма Лавров начал громко смеятся.

"Мы имеем заверение, что крымский сценарий не повторится", - сказал Сикорский, и после этих слов Лавров "громко рассмеялся".

"Пытался ли российский министр смехом опровергнуть то, чего так боятся политики в Европейском Союзе – что российские солдаты так же, как в марте Крым, захватят Донецк и Луганск?", - недоумевают журналисты.

Отметим, что МИД Польши и Германии принимали участие в заседании "королевского треугольника", на котором, в частности, обсуждали вопрос о ситуации в Украине.

Позже Лавров похвалил беседы с европейскими министрами за "конструктивизм" и назвал их "чрезвычайно нужными".

Однако в итоге стороны так и не смогли договориться.