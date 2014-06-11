В МВД рассказали, как Янукович и его команда "сдали" России украинских силовиков

Бывшее украинское руководство после своего бегства в Россию выдало всю информацию о силах, средствах и моральном состоянии силовых структур Украины.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире "5 канала", передает ZN.UA.

"У нас два бывших начальника СБУ находятся в России. Бывший начальник службы внешней разведки тоже находится в России, как и экс-Верховный Главнокомандующий Янукович. России полностью известны были все расклады, все материальное и моральное состояние украинских сил", – заявил он.

При этом Геращенко отметил, что сейчас Украина накапливает силы для окончательного отпора террористам, и в этой борьбе уже есть успехи.

Советник главы МВД подчеркнул, что на Донбассе идет "реальная война, которую ведет Россия в нарушении всех международных норм".

"Это так называемая гибридная война, когда Россия не вводит сюда официальные войска, но вводит своих боевиков, наемников, которые финансируются семьей Януковича, может быть и другими уже российскими фондами. Доходит до того, что Российская Федерация продает бронетранспортеры казакам, затем эти бронетранспортеры пересекают государственную границу и используются в войне в Украине", – сказал он.

Что касается успехов украинских силовиков, то к ним Геращенко отнес использование авиации в борьбе с террористами.

"Уже используется авиация, когда есть цели для этих нужд, и есть успехи в такой борьбе. У нас не хватает достаточного количества сухопутных сил, подготовленных для таких операций", - подчеркнул советник главы МВД.

В то же время, силовикам не хватает подготовленных кадров для того, чтобы навести порядок на востоке страны.

"Территория Донбасса – 50 тысяч квадратных километров. Для того чтобы там навести порядок, нужно значительное количество подготовленных сил и средств. Украина не была готова к подобного рода действиям", – сказал он.

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