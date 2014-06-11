Боевики укрепились в Снежном из-за стратегического завода - активист

В районе города Снежное Донецкой области террористы активизировались из-за местного машиностроительного завода, который производит "критические" детали авиационных двигателей - лопатки и диски турбин.

Об этом заявил активист Игорь Савчук, пишет УНИАН.

Активист объяснил, зачем террористам нужно было стягивать силы в город.

"От технологии производства этих деталей зависит вся военная авиация. И Украины, и России. Например, Китай не мог запустить свое производство клонов российских военных самолетов Су-27 (30,33) пока не раздобыл в Украине именно эту безделушку", - рассказал Савчук.

По его мнению, технологии Снежнянского завода крайне нужны России.

"Это производство стратегически важно для России. Настолько важное, что для его вывоза с территории Украины в Россию стоит послать несколько сотен военнослужащих с бронетехникой в Снежное", - считает активист.

"Недавно группа террористов международников захватила город Снежное Донецкой области. В СМИ было много недоумений по поводу того, зачем им то Снежное... А тем временем террористы укрепляют свои позиции в Снежном, в то время пока силы АТО на них не обращают внимания", - рассказал Савчук о ситуации в городе.

"Так вот, если есть высокопрофессиональные силы в резерве, самое время отправить их в Снежное. Немедленно!", - резюмировал активист.

Кроме вышесказанного напомним, ранее заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар заявил, что боевики готовят Снежное под опорный пункт. Так, по его данным, 8 июня террористы на четырех КамАЗах привезли в город около 100 российских спецназовцев.