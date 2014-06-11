Порошенко поговорил с Байденом: США поддержали мирный план для Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с вице-президентом США Джо Байденом, в результате которых стало известно, что США поддерживают реализацию мирного плана урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

"В ходе разговора Петр Порошенко проинформировал Джозефа Байдена о работе Трехсторонней контактной группы, которая работает над разработкой этапов мирного плана Президента Украины", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что во время разговора вице-президент США выразил готовность продолжать поддержку шагов Украины по обеспечению территориальной целостности и совместных действий для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Петр Порошенко обсудил свой мирный план урегулирования конфликта на Донбассе на встрече с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.