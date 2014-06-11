В прокуратуре заявили, что обжалуют освобождение экс-нардепа Лозинского

Решение суда о досрочном освобождении из тюрьмы осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского будет обжаловать прокуратура Киевской области.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области, пишет УНН.

"Прокуратура Киевской области не поддерживала его освобождение и готовит апелляцию на решение суда", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что осужденный за убийство экс-нардеп Виктор Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

В то же время председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький отрицает, что его ведомство каким либо образом способствовало освобождению осужденного.

Кроме вышесказанного напомним, что Виктор Лозинский в 2009 году во время охоты убил жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

При этом он нанес ему множество тяжелых травм якобы за то, что тот зашел в угодья экс-нардепа.

Ранее "Главред" сообщал, что изначально за жестокое убийство Олийныка Лозинский был приговорен к 15 годам заключения. Апелляционный суд уменьшил этот срок до 14 лет.

Позже Высший спецсуд переквалифицировал обвинение Лозинскомусо статьи "Умышленное убийство" на "Причинение тяжких телесных увечий", уменьшив таким образом ему срок заключения до 10 лет.