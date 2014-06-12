Яценюк возмущен: требует срочно обжаловать освобождение Лозинского

Премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от и.о. генпрокурора Олега Махницкого срочно обжаловать решение об освобождении осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского.

Глава правительства "требует от генерального прокурора Украины срочно принять меры относительно обжалования решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который освободил от отбывания наказания осужденного за дерзкое убийство Виктора Лозинского", - сообщается на официальном сайте политика.

Также премьер потребовал привлечь к ответственности всех лиц, из-за действий или бездействия которых стало возможным это неправомерное решение и освобождение преступника.

"Правительство Народного доверия выражает категорически неприятие и возмущение досрочным освобождением бывшего народного депутата Лозинского. Правительство требует срочного объяснения от и.о. генерального прокурора по этому поводу", - отмечается в сообщении.

Яценюк, кроме того, призвал парламентское большинство "безотлагательно вызвать в Верховную Раду и.о. генпрокурора для отчета и ожидает решительных кадровых решений после рассмотрения этого инцидента"

"Министру юстиции поручено всесторонне и в неотложном порядке доложить Кабинету министров и общественности все обстоятельства освобождения убийцы", - сообщил сайт премьера.

Напомним, прокуратура Киевской области уже заявила о намерении обжаловать решение суда об освобождении Лозинского.

Лозинский в 2009 году жестоко убил жителя Головановского района Кировоградской области Валерия Олийныка.

О его освобождении из-под стражи "по состоянию здоровья" стало известно вечером в среду, 11 июня.