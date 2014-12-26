Нардепы передумали завтра работать: причину не назвали

В субботу, 27 декабря, не состоится анонсированное ранее пленарное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента, пишет УНИАН.

В то же время агентство подчеркнуло, что детали отмены принятого ранее решения не уточняются.

Обратим внимание, что до этого на сайте Рады появилось распоряжение ее спикера Владимира Гройсмана о завтрашнем заседании, но через некоторое время оно исчезло.

Напомним, ранее вице-спикер парламента Оксана Сыроед сообщала, что народные избранники соберутся на заседание 27 и 28 декабря.