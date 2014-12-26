Как боевики и силовики обменивались пленными: опубликовано видео

В пятницу, 26 декабря, под захваченным Донецком боевики и силовики обменялись пленными, в Сети уже появилось видео хода этого процесса.

Обратим внимание, что полный список освобожденных украинцев был опубликован на сайте СБУ.

Напомним, ранее СМИ писали, что боевики обменяли 150 пленных украинских военные на 222 своих соратника.

Позже пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко уточнил, что из плена боевиков были освобождены 146 граждан нашей страны.

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Фото, видео: ТСН