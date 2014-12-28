Луценко: Рада будет работать, пока не примет все законы бюджетного пакета

Депутаты будут без перерывов работать над законопроектами, входящими в бюджетный пакет и примут их в ближайшее время.

Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы примем все законопроекты. Возможно, "сегодня" перейдет в "завтра", но без перерыва", - сказал он.

Кроме того, Луценко, который также является координатором Совета коалиции, заверил, что слухи о разладе в рядах коалиции не соответствуют действительности.

"Я с радостью могу опровергнуть (слухи - прим. ред.) о серьезных разногласиях и развале коалиции. Нет. Все, кто радуется слухам о возможном развале коалиции сегодня могут идти и пить "горькую", - сказал он.

Также Луценко подчеркнул, что сегодня разные фракции "консолидировано работают с правительством".

Напомним, сегодня проходит внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассматриваются законы, необходимые для принятия бюджета-2015.