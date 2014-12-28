Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс и снова ушли на перерыв

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс о децентрализации поступлений.

Об этом сообщает УНИАН.

Принятый закон был одним из документов "бюджетного пакета". За него проголосовал 231 депутат.

В ходе обсуждения премьер Арсений Яценюк сообщил, что Кабмин договорился с коалицией об особой процедуре внесения изменений в бюджет в условиях военного положения, предполагающем согласование таких изменений с Президентом Украины.

Законопроект был принят в первом чтении 25 декабря.

В нем говорилось о том, что в местные бюджеты будет поступать 100% платы за административные услуги и государственные пошлины, дополнительные 10% налога на прибыль, от 2% до 5% налога на подакцизные товары, который будет устанавливаться на местном уровне, налог на недвижимость; также предусмотрено увеличение поступлений экологического налога с 35% до 80%, а также дотации на выравнивание фискальной платежеспособности.

Также, документ оговаривал отмену индикативных показателей доходной части местных бюджетов, упрощение использования средств местных бюджетов, а также процедуры трансфертов из центрального бюджета в местные.

После голосования по этому документу премьер обратился к спикеру парламента с просьбой объявить перерыв до 22:30.

В ходе перерыва коалиция должна согласовать пункты законопроектов об отпусках и оптимизацию соцвыплат.

Напомним, ранее депутаты решили продолжать работу заседания до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.