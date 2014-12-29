За ночь боевики 8 раз обстреливали силы АТО: снова применили артиллерию

За прошедшую ночь в зоне АТО на Донбассе боевики восемь раз обстреливали позиции украинских военных.

Об этом заявил пресс-секретарь штаба АТО Леонид Матюхин в эфире Еспресо.TV.

По его словам, обстрелы велись из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Кроме того, в районе Первомайска произошло боевое столкновение.

Обстрелам подверглись село Пески, дважды под огонь попадало Гранитное. Также боевики обстреливали новый терминал Донецкого аэропорта и поселок Петровское.

Боевики трижды применяли артиллерию против украинских военных – из артиллерийских систем обстреляли Новотроицкое и дважды – Пески.

Снова активизировались и беспилотники, их заметили в районе Новоселовки, Талаковки, Сартаны и Гнутово.

Тем временем, украинские военные практически ежедневно поставляют гуманитарную помощь в населенные пункты в зоне АТО.

Напомним, с 9 декабря, когда был введен "режим тишины", интенсивность и количество обстрелов боевиками позиций украинских войск значительно снизилось.