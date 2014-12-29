Семенченко: будем давить на желудки и кошельки боевиков, пока не вернут пленных

Боевики на Донбассе удерживают в плену более 400 украинцев, и потому грузовики с товарами для оккупированных регионов будут продолжать "заворачиваться".

Об этом заявил нардеп от партии "Самопоміч" Семен Семенченко в своем Facebook.

"Батальон "Донбасс" продолжает разворачивать перемещаемые на территорию так называемой "ЛНР" грузы в Луганской области. Водка, сигареты, топливо, уголь – все назад. Более 400 украинцев до сих пор в плену", - подчеркнул он.

Также депутат отметил, что "самое чувствительное место террориста – кошелек и желудок. Возьмем и за то и другое".

Напомним, ранее стало известно, что уже сегодня может состояться очередной обмен пленными.