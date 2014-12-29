Порошенко пообещал: Украина не даст жителям Донбасса замерзнуть

Украина и дальше будет действовать ответственно, поставляя энергоресурсы на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса, чтобы не допустить там гуманитарной катастрофы.

Об этом на пресс-конференции заявил Президент Петр Порошенко, пишет Укринформ.

"Я не сторонник того, чтобы мы газ меняли на уголь. У нас на оккупированной территории есть государственные шахты, мы уголь будем оттуда покупать, мы также будем поставлять газ, и у нас есть источник уплаты средств за него. Это в том числе и накопленные, но не выплаченные, пенсии, которые сегодня компенсируют расходы на газ и электроэнергию", - сказал Порошенко.

Он выразил убеждение, что путь к возвращению Донбасса лежит не через прекращение снабжения газа.

Президент отметил, что Донбасс является оккупированной территорией, но там живут украинцы.

"Мы не должны дать им возможность замерзнуть, ведь Украина - цивилизованная страна. Это общая позиция не только Украины, а всего цивилизованного мира, который очень ценит достойное поведение нашего государства, которое кардинально отличается от действий захватчиков, от России", подытожил глава государства.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что главными условиями мира на Донбассе является возвращение нашей стране контроля над границей ивывод иностранных войск с ее территории.